Quintero revela sondagens e admite uma preferência

Empresário do esquerdino está a negociar com os responsáveis da Major League Soccer. O Chicago Fire é a equipa mais bem posicionada para o receber. Valores da transferência ainda desconhecidos.

Quintero está muito perto de se tornar jogador dos Chicago Fire, da Major League Soccer. O mercado de transferências de meio da temporada abriu no dia 9 de julho e o empresário do colombiano está nos Estados Unidos a negociar com os responsáveis da MLS, que é a entidade que gere todas as transferências naquele campeonato. A gozar os últimos dias de férias - fez o último jogo pelo Independiente a 6 de junho -, Quintero não esconde a vontade de se mudar para a liga americana. "Existem algumas possibilidades, mas a que mais me atrai é a dos Estados Unidos. A ideia é uma opção de compra para ficar lá como um "jogador designado" e tenho muitas expectativas em relação a isso. Falta encerrar o negócio com o FC Porto, que é o dono dos meus direitos e tem as suas pretensões económicas", explicou o jogador em declarações ao programa "El Alargue", da radio Caracol. Um "jogador designado", refira-se surgiu com a lei Beckham que, desde 2007, permite que as equipas tenham no plantel jogadores que recebem acima do "teto salarial" fixado para a competição.

Quintero revelou ainda que foi sondado pelo América (México) e pela Sampdória (Itália), mas que não passaram de contactos verbais, enquanto a proposta da MLS é concreta. Porém, não quis confirmar que o seu destino será o Chicago Fire. "O meu empresário [Norman Capuozzo] está lá a negociar", referiu o esquerdino, agradecendo depois aos responsáveis do Independiente de Medellín, onde jogou na primeira metade do ano. "A Raúl Giraldo [dono] e a Eduardo Silva [presidente] agradeço a paciência porque não é fácil para eles sofrerem a pressão dos adeptos. Eles estão conscientes da realidade e do que se está a passar. Quando tudo estiver fechado, vou lá para me despedir com amor e tristeza porque foram seis meses de que desfrutei."