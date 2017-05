Juan Quintero regressa ao FC Porto com negócio à vista

Médio deixa o Independiente Medellín no verão e deseja transferir-se para uma liga europeia. Dragões estão na expectativa de obter um bom encaixe.

Juan Fernando Quintero não continuará no Independiente Medellín na segunda metade do ano. Essa é a única certeza em relação ao futuro do médio, que já não o esconde publicamente. "Talvez fique até junho ou julho. Até dezembro é muito difícil", assegurou, em declarações reproduzidas pela Imprensa colombiana. Isso, contudo, não significa que seja para integrar o plantel do FC Porto. "O clube sempre teve as portas abertas para mim, mas no momento certo tomarei a decisão", esclareceu.

Ao que O JOGO apurou, o objetivo de "Juanfer" passa por capitalizar o momento que atravessa e procurar uma saída airosa do clube azul e branco, ao qual está ligado por um contrato válido até 2021. Para isso, conta que uma das equipas às quais tem sido ligado com insistência nas últimas semanas [Sevilha, Villarreal ou Fiorentina] apresente uma proposta. Dez milhões de euros é, de acordo com os colombianos, o valor que os dragões estarão a pedir para início de conversa, ou seja, precisamente aquilo que pagaram ao Pescara para o contratar.

A verba deixaria os administradores da SAD do FC Porto a esfregarem as mãos de contentes, uma vez que seria uma importante ajuda para atingir a meta de 115 milhões de euros em venda de jogadores. O encaixe com Quintero, emparelhado com outros jogadores que o clube tem emprestados e com os quais também pretende fazer dinheiro [ver notícia à parte], permitiria ainda aos portistas sonharem com a continuidade de alguns dos jogadores mais importantes do plantel, com Danilo à cabeça.