Quatro "bês" no treino do FC Porto desta sexta-feira

Rodrigo juntou-se aos três Ruis que já tinham trabalhado com a equipa principal na quinta-feira.

O plantel do FC Porto continuou a preparar a receção de domingo ao Moreirense no Olival, com nova sessão de trabalho na manhã desta sexta-feira. O treinador Nuno Espírito Santo voltou a contar com as presenças de Rui Pedro, Rui Pires e Rui Moreira, que já tinham treinado com a formação principal na quinta-feira, aos quais se juntou Rodrigo, todos da equipa B.

Rúben Neves, Layún e Otávio continuam a realizar tratamento às respetivas lesões. O médio e o defesa realizaram trabalho de ginásio, enquanto o extremo brasileiro treinou de forma condicionada.

Os dragões voltam a treinar no sábado, às 10h30, naquela que será a última sessão antes do jogo de domingo. O treino decorrerá no Olival, à porta fechada.