O que perde o FC Porto com novo "até já" de Brahimi

Só uma proposta do outro mundo fará que Brahimi não regresse ao Dragão depois da participação na CAN. O argelino faz amanhã (21h15), em Moreira de Cónegos, o último jogo antes de se juntar ao estágio da sua seleção. Sem surpresa, Brahimi foi confirmado na lista final de convocados do belga Georges Leekens para a prova que se disputará no Gabão entre os dias 14 de janeiro e 5 de fevereiro. A viagem para o seu país está prevista para quarta-feira, pelo que Nuno ainda poderá utilizar no jogo decisivo com o Moreirense um dos jogadores que está em melhor forma no plantel.

Depois de um início de época atípico para o fantasista, em que chegou a ser dado como de saída e esteve muito tempo longe das escolhas habituais do treinador, Brahimi revelou paciência e foi conseguindo recuperar o protagonismo que faz dele um dos ativos mais valiosos do plantel. A cláusula de rescisão, refira-se, é de 60 milhões de euros e não têm faltado rumores, mas dificilmente alguém pagará o que o clube pretende. Só mesmo se surgir alguma proposta do endinheirado mercado chinês.

Brahimi diz até já ao FC Porto com 15 jogos nas pernas, sem contar naturalmente o de Moreira de Cónegos, e quatro golos apontados ao Arouca, Leicester, Feirense e Marítimo, os últimos três já em dezembro. Fez ainda uma assistência para André Silva faturar contra os maritimistas. Soma, neste momento, 761 minutos. Ou seja, não vai para a CAN propriamente desgastado. Falta saber como e quando regressa. Tudo depende da prestação da Argélia.