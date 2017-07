Fica para a história do futebol como guarda-redes de eleição, mas marcou 46 golos como avançado profissional até porque, na altura, não queria tirar o irmão da baliza. Fez dupla com Luís Garcia. O JOGO encontrou Jorge Campos no México, onde o FC Porto se encontra nesta pré-época.

Além da qualidade entre os postes, Jorge Campos ficou conhecido por também ser avançado e por usar camisolas berrantes e coloridas na baliza. Quer explicar-nos essa história? "Sou de Acapulco e sempre surfei muito. O meu estilo sempre foi de alguém que mora na praia, que surfa, que é descontraído, alegre... Então tomei essa opção, também para homenagear a minha cidade e os que são como eu. Na altura o guarda-redes podia escolher a sua roupa. E nem estava preso a nenhuma marca. Hoje, o árbitro quase nos obriga a jogar de determinada cor. Mas isso não faz sentido. Um guarda-redes é diferente, é uma personagem peculiar nestas histórias de futebol. E deve demarcar-se, ter uma imagem própria. A minha eram as cores. Um guarda-redes é assim, louco", contou. Era o próprio Campos que desenhava os modelos que vestia. "Eu, o meu irmão e um amigo. Bem, mais eles, porque eu não tinha jeito para o desenho. Mas dava as instruções, trocava cores, fazia as combinações. Fiz centenas. Tenho muitas que nunca vesti de forma oficial", recorda. No final dos jogos, todos queriam a sua camisola. "E eu trocava e desenhava outras. Só guardava as importantes. A da estreia, por exemplo. A do primeiro título também... Mas troquei com muitos. Tenho do Maradona, do Romário, do Ronaldo Fenómeno... E só no Mundial de 1994 fiquei com a do Roberto Baggio e do Stoitchkov. E muitas mais!", gaba-se.

A história dos golos que marcou também é mítica. "Foram 40 como profissional", aponta, ainda que errando por defeito (foram 46). Campos foi descoberto pelo Pumas num jogo amigável em Acapulco. "Fui como guarda-redes e era suplente. Mas um dia faltavam avançados e eu disse que tinha jeito, pois comecei como avançado na equipa do meu pai. O guarda-redes era o meu irmão e não me atrevia a tirá-lo de lá", sorri. "Bem, fui então treinar à frente e um dia entrei. Marquei um golo, marquei mais e terminei a época com 16. Depois continuei. Quando faltou o guarda-redes, o treinador olhou para mim e disse-me que eu não era avançado e mandou-me de volta para a baliza. Os adeptos não gostaram, mas fui e por lá fiquei. Como continuava a gostar de marcar golos, jogava a primeira parte na baliza e na segunda, se a equipa estivesse a perder, ia para a frente. Fazia dupla com o Luís Garcia, que depois saiu para o Atlético de Madrid", resume.