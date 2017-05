Nuno Espírito Santo voltou a chamar Fernando Fonseca

Fernando Fonseca com a camisola do FC Porto B

Danilo voltou a realizar tratamento e trabalho de ginásio

O FC Porto fechou esta sexta-feira a preparação do jogo com o Marítimo, da 32.ª jornada da I Liga, com um derradeiro treino no Olival antes de viajar para a Madeira. Um treino sem Danilo, uma vez mais, mas com Fernando Fonseca, habitual lateral direito do FC Porto B. Recorde-se que Maxi, expulso em Chaves, não estará entre os convocados.

Danilo, suturado com nove pontos no joelho esquerdo, após o jogo com o Feirense (0-0), que o levou a falhar a deslocação a Chaves (0-2), voltou a realizar tratamento e trabalho de ginásio.

A três jornadas do termo do campeonato da I Liga, e ainda com nove pontos em disputa, o FC Porto segue na segunda posição, a três pontos do Benfica (com vantagem para os portistas no 'goal-average'), enquanto o Marítimo é sexto, a 25 pontos, pressionando pelo Rio Ave, a dois pontos.