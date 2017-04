Nuno: "É difícil explicar ao Dragão tantas falhas da equipa de arbitragem"

O treinador do FC Porto alinhou-se com Alex Telles nas crítica à atuação do árbitro Rui Costa após o empate a zero com o Feirense, no Estádio do Dragão.

O que faltou para chegar à vitória: "Faltaram golos. Concretizar muitas ocasiões. Faltou o golo".

Opções e luta pelo título: "Tomámos as opções que decidimos no sentido de melhorar a equipa. Os jogadores fizeram um grande trabalho. Há que ser sereno, ver as coisas como são. Não conseguimos o resultado que queríamos. Estamos vivos e na luta".

Elogio aos jogadores e críticas à arbitragem: "Foi um FC Porto num todo. Duas partes diferentes. Na primeira parte há circulação mais elaborada, com ocasiões claras. Na segunda parte também, muitas, muitas ocasiões. Foi um excelente trabalho dos jogadores, infelizmente não posso dizer o mesmo do árbitro. É sempre o mesmo e é difícil explicar ao Dragão o porquê tantas oportunidades falhadas e de tantas falhas da equipa de arbitragem".