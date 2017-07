"Nem me lembro do FC Porto ficar dois anos sem ganhar, quanto mais quatro"

Hulk, numa recente entrevista exclusiva a O JOGO, fala de uma "miniclaque portista" em Xangai, na China

O tempo passa e Hulk não se desliga da realidade do FC Porto, o clube que guarda no coração e pelo qual torce a muitos milhares de quilómetros de distância. Mas não está sozinho na "luta" porque tem outros "portistas" no Shanghai SIPG. "Sempre que posso, acompanho o FC Porto, vejo as notícias e os resumos. Tenho amigos não só no clube como na cidade, tenho um carinho enorme e o clube está no meu coração. Por isso acompanho ao longe e torço pelo melhor. Aqui temos a equipa técnica do míster André, o Acácio Valentim [antigo team manager dos portistas], o Ricardo Carvalho e eu... o FC Porto está aqui em Xangai, somos quase uma miniclaque e falamos muito sobre o clube", contou-nos o avançado que completou esta semana um ano ao serviço do Shanghai SIPG.

O clube de Hulk passa por uma situação parecida com a do FC Porto: por cá, o Benfica é campeão há quatro anos, na China é o Guangzhou Evergrande a ganhar há seis. Para Hulk, está na hora de acabar com o domínio dos encarnados. "A última vez que o FC Porto foi campeão foi no ano em que saí [2012/13]. Fomos tricampeões e antes disso nem me lembro de o clube ter ficado dois anos sem ganhar, quanto mais quatro. É muito tempo e é preciso voltar às conquistas. Os adeptos estão a cobrar, o que é normal num clube grande. Vou estar aqui na torcida. E quando puder, vou aí ver um jogo e apoiar", prometeu.