Mikel Agu: "Os meus desempenhos valeram-me novo contrato com o FC Porto"

Agu chamado à seleção para jogos a 26 de maio e 10 de junho.

Chamado à seleção nigeriana, o médio Mikel Agu, emprestado pelo FC Porto ao Setúbal, espera corresponder às esperanças dos responsáveis da equipa nacional.

"Espero jogar ao mesmo nível ou até melhor do que aquilo que tenho feito no meu clube em Portugal. Os meus desempenhos valeram-me um novo contrato com o FC Porto e eu quero mostrar aos nigerianos o porquê disso ter acontecido", disse.

A Nigéria tem primeiro encontro, de caráter particular, a 26 de maio frente à Córsega, de preparação para o primeiro jogo da CAN, a 10 de junho, com a África do Sul. A Nigéria integra o grupo E juntamente com a Líbia, a África do Sul e as Seychelles.

"Sou muito jovem e ainda estou a aprender, mas espero dar o meu melhor para levar o treinador a incluir-me nos seus planos para o jogo amigável e também para o jogo contra a África do Sul", comentou Mikel a esse propósito.

O atleta renovou recentemente com o FC Porto, tendo prolongado o vínculo que o liga aos dragões até 2021. Na presente temporada, o jogador nigeriano participou em 33 jogos oficiais com a camisola do V. Setúbal.