Mikel Agu convocado para a seleção nigeriana

O jogador dos quadros do FC Porto, Mikel Agu, pode somar a primeira internacionalização pela Nigéria

Depois de Chidozie, também Mikel Agu foi convocado para os próximos compromissos da seleção da Nigéria, que inicia a fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2019, nos Camarões. O futebolista de 23 anos, que se encontra emprestado pelo FC Porto ao V. Setúbal, pode somar a primeira internacionalização ao serviço da Nigéria.

O primeiro encontro, de caráter particular, realiza-se a 26 de maio frente à Córsega, de preparação para o primeiro jogo da CAN, a 10 de junho com a África do Sul. A Nigéria integra o grupo E juntamente com a Líbia, a África do Sul e as Seychelles.

Recorde-se que Mikel Agu renovou recentemente com o FC Porto, tendo prolongado o vínculo que o liga aos dragões até 2021. Na presente temporada, o jogador nigeriano participou em 33 jogos oficiais com a camisola do V. Setúbal.