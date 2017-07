Mercado: a política do FC Porto explicada por Sérgio Conceição

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, falou aos jornalistas no México e fez um ponto da situação sobre o mercado no clube.

Mais do que pensar na contratação de reforços, Sérgio Conceição mostra-se confiante nos jogadores que fazem parte do plantel do FC Porto e espera, por isso, que não se registem mais saídas.

"Se acharmos que é preciso, nos próximos tempos, ir ao mercado estou em perfeita sintonia com a direção em relação ao que devemos fazer. Neste momento, temos 28 jogadores com grande ambição e vontade de conseguir os objetivos para esta época. Estou muito satisfeito com o plantel que tenho à disposição. As grandes contratações são a base que tenho do ano passado", disse em conferência de imprensa no México.

"O mais importante é quem cá está. Às vezes não se dá o devido valor a quem está em casa, estou a falar por exemplo do Ricardo, do Hernâni, do Marega e de outros que vão voltar e têm qualidade para integrar o grupo do FC Porto. É o que digo, espero que não saia ninguém daquela que é ou foi a base do FC Porto no ano passado, e que conseguiu ser competitiva até ao final do campeonato. Passa por aí, obviamente. Sei bem a situação em que o FC Porto está, até financeira, e por isso temos de dar valor a quem está", continuou.

"Vamos dar muita luta aos dois rivais, ao Benfica e ao Sporting, com a possibilidade de também um ou outro clube entrar na luta. Vejam o Braga, que se reforçou muito bem. O Vitória, que também fez uma boa época. Muitas vezes não são muitas contratações que dão qualidade à equipa. Estou a trabalhar com os jogadores que tenho à disposição e a ver o que o plantel pode precisar para ficar ainda amais equilibrado", finalizou.