Luís Gonçalves e team manager do FC Porto expulsos em Braga

Diretor geral dos portistas tinha manifestado desagrado ainda no relvado do Municipal de Braga. Rui Lowden, team manager portista, também foi expulso

Luís Gonçalves foi expulso pelo árbitro Hugo Miguel no túnel do Estádio Municipal de Braga, segundo apurou OJOGO. O diretor geral dos portistas já havia protestado alguns lances no decorrer do jogo, conforme foi visível, e, no final, recebeu ordem de expulsão. O encontro ficou marcado por algumas decisões polémicas por parte de Hugo Miguel, com os portistas a queixarem-se especialmente da dualidade de critérios disciplinares.

Rui Lowden, team manager do FC Portto, foi igualmente expulso, mas, neste caso, essa ordem do árbitro foi dada no momento em que mostrou o vermelho a Brahimi. O argelino já tinha sido substituído e, do banco, protestou um lance em que considerou ter havido penálti sobre o avançado Soares.