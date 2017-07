Luís Gonçalves a O JOGO: "O presidente quis saber tudo"

Diretor-geral para o futebol reuniu-se com Pinto da Costa e revelou a O JOGO parte da conversa

Foi um Pinto da Costa a evoluir favoravelmente da queda que sofreu na madrugada de sábado que Luís Gonçalves encontrou, ontem, na reunião que manteve com o presidente do FC Porto no hospital de São João, no Porto. O encontro decorreu ao final da manhã e, no fim, Luís Gonçalves explicou a O JOGO o estado de saúde do líder da sociedade portista. "Dentro das limitações próprias do acidente, o presidente está bastante bem-disposto e animado. Há, claro, um desconforto e o lado mais doloroso da coisa, mas, apesar disso, está bem", garantiu-nos o diretor-geral para o futebol dos dragões, a quem Pinto da Costa pediu que realizasse um relatório pormenorizado do momento da equipa, até porque não teve possibilidade de seguir o encontro particular com o Vitória de Guimarães. "Fez muitas perguntas: como está a equipa, como estão os jogadores, como tinham sido os jogos, quem tinha estado melhor, as substituições... Quis saber tudo; desde os jogos do México, ao de [ante]ontem, porque não o pôde ver por não ter Sport TV", revelou.

A vontade de Pinto da Costa em acompanhar as incidências do jogo com o Portimonense, marcado para quinta-feira, é, por isso, muita. O embate com os algarvios é o último antes da apresentação aos sócios, agendado para domingo, e o presidente não o quer perder. As decisões relacionas com o futebol profissional continuam, no entanto, a ser suas. "Ele liderará, como lidera sempre, todos os processos, sejam entradas de jogadores, saídas ou outras coisas", assegurou ao nosso jornal Luís Gonçalves, que tem trabalhado em conjunto com Pinto da Costa na construção do plantel de Sérgio Conceição. Falta pouco mais de um mês para encerrar o mercado e, até 31 de agosto, o grupo que vai trabalhando poderá mudar.