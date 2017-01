Kelvin pronto para a estreia

O herói de 2012/13 foi novidade no treino aberto de 1 de janeiro. Os 28 mil presentes vibraram com o regresso e querem agora vê-lo jogar. Esta terça feira voltou a treinar com o resto do plantel

Kelvin pode estrear-se com a camisola 23 do FC Porto exatamente duas semanas depois de ter voltado ao clube, uma vez que já está recuperado da lesão muscular que o apoquentou nos últimos meses. O herói do último título nacional (2012/13) foi a principal atração do treino aberto do dia 1 de janeiro, que teve 28 mil pessoas nas bancadas do Dragão. Nesse dia, e nos seguintes, fez apenas trabalho físico, mas esta terça-feira, tal como já tinha acontecido no dia anterior, no arranque da preparação à receção ao Moreirense (domingo, 18 horas), treinou integrado com o resto do plantel e é de prever que seja convocado por Nuno Espírito Santo para a partida que encerra a primeira volta do campeonato.

A última partida que o brasileiro fez foi a 5 de novembro, numa goleada ao Corinthians (4-0) em que sofreu o penálti que abriu o marcador. Após esse lance, ainda aguentou até aos 40 minutos, mas depois teve de ser substituído. "Foi uma fisgada. Fui correr, inclusive na hora do penálti, e senti", explicou no final desse encontro. A lesão, soube-se depois, era um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, precisamente a mesma que já tivera em junho. Na altura, parou um mês. Agora, o tempo de inatividade duplicou.

No treino desta terça-feira, Nuno contou com 21 jogadores, sendo que Otávio e Layún continuam a de fora, a recuperar das respetivas lesões, uma operação a uma hérnia inguinal e uma tendinite crónica no adutor da coxa esquerda. Rui Pedro, que não tinha participado no treino da equipa principal na segunda-feira, na manhã desta terça-feira já voltou ao grupo.

LEIA MAIS NA EDIÇÃO IMPRESSA OU E-PAPER