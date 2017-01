Herrera chega-se à frente para render Brahimi

Mexicano na "pole position" para jogar no lugar do argelino. Jogo muito importante na Mata Real terá várias mudanças na equipa. Capitão Marcano de volta, assim como Casillas

Há duas vagas diretas no onze do FC Porto para o jogo com o Paços de Ferreira, mas as mudanças serão maiores e contemplarão todos os sectores. Danilo foi expulso em Moreira de Cónegos e será substituído, se não houver qualquer surpresa, por Rúben Neves, até porque não há outro trinco de raiz no plantel. Para a vaga deixada por Brahimi, que foi para a CAN e também viu o vermelho na Taça da Liga, há mais opções, ainda que as mais "naturais" não entrem na equação. Isto porque Otávio e Layún ainda não estão em condições de serem chamados por Nuno Espírito Santo. Sendo assim, há Herrera, André André, João Teixeira, Varela e Diogo Jota para o treinador decidir. Este último deve jogar ao lado de André Silva no ataque, caso de confirme a sua recuperação.

Em Moreira de Cónegos, o treinador do FC Porto usou Brahimi a 10 e optou por dois falsos extremos ao colocar Herrera na direita e André André na esquerda. Uma fórmula que dificilmente se repetirá na Mata Real. Por isso, Héctor Herrera é quem mais hipóteses tem de render o argelino porque, do outro lado do ataque, Corona vai regressar à equipa.

Mas Nuno vai mexer ainda em mais jogadores, em relação à partida que ditou o afastamento da final a quatro da Taça da Liga e que muitas críticas tem merecido por parte do clube, devido à arbitragem de Luís Godinho: Casillas volta aos postes, depois de ter descansado com o Moreirense, assim como o central Marcano. Boly, por isso, voltará ao banco de suplentes. Só os laterais não mudam: Maxi e Alex Telles mantêm-se.