Francisco J. Marques suspenso e multado por críticas à arbitragem

Diretor de comunicação e informação do FC Porto foi suspenso por 44 dias e ainda punido com uma multa de 2869 euros. SAD do clube também punida.

Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, foi suspenso por 44 dias e ainda punido com uma multa de 2869 euros. A SAD do clube também terá de pagar 7650 euros, divulgou esta terça-feira o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Em causa estão, de acordo com o comunicado, declarações proferidas na newsletter "Dragões Diário" de 25 e 27 de fevereiro.

No dia 25 foi criticada a arbitragem do Benfica-Chaves, jogo dirigido por Nuno Almeida, e no qual o FC Porto contestou o primeiro golo do Benfica e um alegado penálti por marcar a favor do Chaves num lance entre Eliseu e Perdigão. "Ontem, na Luz, o Ferrari vermelho fez 'pendant' com o Benfica, o que nem aos mais distraídos surpreende - estava lá mesmo para isso, para fazer 'pendant'", surge escrito, entre outras críticas.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

No que toca a 27 de fevereiro, o FC Porto lançou críticas em direção a Fábio Veríssimo, que apitou o dérbi com o Boavista, no Bessa. "Só quem não quiser ver é que pode fingir que estas arbitragens não acontecem devido à coação grave e reiterada que é diariamente exercida direta e indiretamente pelo Benfica", escreveu o clube no Dragões Diário desse dia, no qual Nuno Almeida voltou a ser visado.

"A verdade desportiva foi grosseiramente adulterada por Nuno Almeida e no Bessa só uma equipa à Porto impediu Fábio Veríssimo de tirar pontos à nossa equipa".