FC Porto treina com Corona à vista de todos

O mexicano lesionou-se na véspera da receção do FC Porto ao Feirense, jogo que acabou sem golos

A presença de Corona no treino do FC Porto desta quarta-feira, treinado com bola, ainda que condicionado, foi a grande novidade dos 15 minutos da sessão de trabalho aberta à comunicação social. O mexicano, recorde-se, lesionou-se na véspera dos dragões receberam o Feirense, no domingo, partida que acabou empatada e com o FC Porto a desperdiçar uma soberana oportunidade de ficar a apenas um ponto do líder Benfica.

Danilo, ao contrário de Corona, continua longe dos olhares curiosos. O médio, que teve de ser suturado com nove pontos num joelho, no final da última partida do FC Porto, não esteve no relvado do Olival, mantendo-se assim em dúvida para a complicada deslocação a Chaves.