FC Porto obrigado a ganhar, mas pode não chegar

Dragões terão de conquistar os três pontos em Moreira de Cónegos na terceira jornada para pensarem no apuramento.

Depois do empate com o Feirense, no Dragão (1-1), o FC Porto complicou as contas do apuramento para a "final four" da Taça da Liga.

Para se apurarem, os dragões terão obrigatoriamente que vencer o Moreirense, na terceira e última jornada da fase de grupos, dado que somam apenas dois pontos contra os quatro que os cónegos já têm. Aliando isto a um empate ou derrota do Belenenses, ante o Feirense (já sem hipótese de apuramento), garante o apuramento do FC Porto.

No entanto, caso o Belenenses também vença os fogaceiros no Restelo, a equipa de Nuno Espírito Santo fica obrigada a acabar a fase de grupos com mais golos do que os azuis de Belém.

O Moreirense, por sua vez, garante o apuramento se vencer o FC Porto. Se empatar, terá que esperar que o Belenenses não vença por uma diferença de golos elevada.