FC Porto já está no Algarve: recorde as novidades e os convocados

Comitiva do FC Porto chegou às 17h30 desta segunda-feira ao Algarve, onde a equipa vai permanecer em estágio.

A comitiva do FC Porto chegou às 17h30 desta segunda-feira ao Algarve, onde a equipa vai permanecer em estágio e com um jogo incluído, quinta-feira, com o Portimonense. Conforme O JOGO online tinha já dado conta, Diogo Dalot é a principal novidade no lote de 29 jogadores que Sérgio Conceição convocou. O defesa português de 18 anos regressou ao trabalho, após um curto período de férias a que teve direito pela participação no Europeu de sub-19, e foi chamado pelo treinador dos dragões. Rui Pedro, que também esteve no Campeonato da Europa da mesma categoria, também segue viagem para o Algarve.

Em relação ao plantel que viajou para o México, destaque para as ausências de Jorge Fernandes e Galeno, assim como para a entrada do avançado Marega, que já ontem disputou os últimos minutos do encontro com o V. Guimarães (2-0).

Chefiados pelo team manager Rui Lowden, os dragões partem esta tarde para um estágio no Algarve, que contempla um jogo frente ao Portimonense, na quinta-feira, no Estádio do Algarve. O pontapé de saída está marcado para as 20h30.

Amanhã, o FC Porto já treina em Lagos, às 10h00, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Casillas, José Sá, João Costa e Vaná;

Defesas: Diogo Dalot, Maxi, Layún, Ricardo, Felipe, Reyes, Marcano, Martins Indi, Alex Telles e Rafa Soares;

Médios: Danilo, Mikel, Herrera, Otávio, Óliver, André André e Sérgio Oliveira;

Avançados: Corona, Hernâni, Rui Pedro, Brahimi, João Teixeira, Soares, Marega e Aboubakar.