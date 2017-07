FC Porto: boa disposição após goleada ao Portimonense

Dragões regressaram aos treinos de sorriso no rosto após a vitória desta quinta-feira por 5-1

O FC Porto voltou a treinar esta sexta-feira no Algarve, na manhã seguinte ao encontro particular com Portimonense. Após a goleada dos dragões, por 5-1, Sérgio Conceição esteve à conversa com os jogadores, sendo que Danilo, Corona e Óliver seguiram depois para o ginásio por questões de gestão muscular. Nos 15 minutos abertos à comunicação social, foi possível ver os restantes jogadores a fazerem corrida ligeira, sempre com boa disposição, apesar do calor que se faz sentir. Está previsto que os azuis e brancos voltem a treinar da parte da tarde.

Sérgio Conceição continua a contar com todos os convocados para o estágio no Algarve, uma vez que, até ao momento, não se regista qualquer lesão entre as opções.

No final do treino, a comitiva azul e branca teve a visita dos jovens da Dragon Force do Algarve.