Enlatados na euforia e um onze inicial à vista

Mexicanos loucos com a presença dos dragões fizeram Corona e Sérgio Conceição sorrir. Depois, voltou a concentração. Era hora de treinar

Mais de 100 jornalistas numa sala com menos de 50 lugares permitiu que a Sala de Imprensa Azul (sim, é como se chama) nos resumisse a imagem deste país e desta cidade. Os mexicanos são muitos e vibram com o futebol, especialmente se do lado de lá da mesa se senta o treinador do FC Porto e o conterrâneo portista que mais admiram: Corona. "Só falta o Iker", exclamou a maioria que, ainda assim, aproveitou para questionar o extremo sobre a influência do espanhol no grupo. "Também ajuda a um grande ambiente e ao bom humor da equipa. E está a gostar de estar no México. É um idioma que conhece bem e sentiu muito carinho das pessoas", explicou Tecatito, mesmo antes de se levantar para ir embora. Antes, porém, teve de se abraçar a Sérgio Conceição para as fotos da praxe. "Aqui", gritaram as televisões. "Tecatito, vira-te para este lado", pediram os repórteres fotográficos. Deu para todos. O treino podia esperar mais uns minutos. "É um prazer estar aqui e perceber o carinho que sentem por nós", acrescentou o técnico.

Sérgio e Corona subiram de seguida as escadas para o relvado do Estádio Azul. Sem Danilo nem Reyes, que vieram lesionados da Taça das Confederações, o treinador deu então início à sessão de trabalho. Os 100 jornalistas mexicanos não arredaram pé e focaram-se, claro, em Corona, Herrera, Layún e... Casillas. Vaná, a única verdadeira novidade, não lhes interessava, claro. Aos portugueses sim. O guarda-redes andou muitas vezes com Iker, mas também recebeu o apoio dos outros guarda-redes e do treinador Diamantino Figueiredo. Depois, Sérgio testou aquele que deve ser o onze para o jogo com o Cruz Azul: Casillas, Ricardo, Felipe, Marcano, Alex Telles, Mikel, Óliver, Corona, Brahimi, Otávio e Aboubakar. Herrera também integrou essa equipa, mas ainda agora chegou e não deve sequer ir para o banco.

