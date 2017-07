Danilo: "Temos de estar com Sérgio Conceição até à morte"

Médio do FC Porto mostrou-se satisfeito com as ideias transmitidas pelo novo treinador.

Danilo Pereira está satisfeito com o trabalho desenvolvido por Sérgio Conceição ao leme do FC Porto. Esta terça-feira, à margem do primeiro treino realizado em solo algarvio, o internacional português falou sobre os métodos do novo treinador e deixou claro que os jogadores estão focados no objetivo traçado.

"O mister tem ideias novas e que me agradam. Tenho assimilado bem as ideias dele e contribuído para que possa potenciá-las. No fim, queremos colher os frutos que desejamos. Este processo nunca é fácil, porque são ideias novas e também bastante duras, mas para sermos campeões temos de assimilar bem as ideias do treinador e estar com ele até à morte", afiançou Danilo, em declarações recolhidas pelo site do FC Porto, elogiando o bom ambiente do grupo de trabalho:

"Encontrei um ambiente fantástico quando cheguei, no qual se trabalha com muita alegria e dedicação, algo que o treinador tem incutido ao grupo. É com essa mentalidade que temos entrado em todos os treinos e em todos os jogos", acrescentou o médio, que destacou ainda a importância dos estágios de pré-época para fortalecer o espírito de união.