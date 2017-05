Danilo está fora do Marítimo-FC Porto

Danilo no final do FC Porto-Feirense

O habitual titular ainda não tirou os nove pontos que levou após o Feirense e aponta agora ao Paços de Ferreira, na penúltima jornada. Para já, só tratamento e trabalho de ginásio

Danilo não recuperará a tempo de jogar contra o Marítimo. O médio-defensivo está melhor, mas não faz mais do que tratamento e trabalho de ginásio, tendo em conta que ainda não tirou os 9 pontos com que foi suturado logo após o empate com o Feirense, há 10 dias, na zona do joelho. Danilo continua com dificuldades para dobrar a perna, ainda manca quando anda e correr nem se fala. Mesmo que melhore muito até sábado, não conseguirá estar a 100 por cento para ir a jogo e ajudar a equipa. O foco passa já para o próximo desafio, com o Paços de Ferreira. Mas nem esse está seguro...

Assim sendo, Nuno Espírito Santo vai recorrer novamente a Rúben Neves, que tão boa conta deu de si, em Chaves. Aliás, com o jovem da formação no onze titular, o FC Porto ainda não sofreu golos na I Liga. São três vitórias e dois empates, ambos a zero, o que perspetiva, no mínimo, consistência defensiva a toda a prova naquele que é, em teoria, o jogo mais difícil dos dragões até ao final do campeonato. Seguem-se o Paços de Ferreira, em casa, e o Moreirense fora. Danilo deve estar, por essa altura, disponível.

Médio ainda em tratamento. Rúben Neves volta a jogar. Com ele, na Liga, o FC Porto ainda não sofreu golos

Para Rúben Neves, este ganho de ritmo e forma na fase final da época vai ajudar, também, a que esteja no pleno das capacidades no Europeu de sub-21, que se jogará na Polónia entre 16 e 30 de junho. Na mesma altura, Danilo deve estar na Taça das Confederações, pela Seleção principal.