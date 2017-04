Quarto árbitro do jogo Braga-FC Porto nega que a página do Facebook seja dele

FC Porto mantém-se revoltado com Tiago Antunes, o quarto árbitro do jogo em Braga, o mesmo que deu indicação para a expulsão de Brahimi e, depois, alegadamente teceu comentários de natureza xenófoba no Facebook, em resposta à indignação de adeptos portistas. Na terça-feira, no programa Universo Porto da Bancada, do Porto Canal, os dragões sublinharam terem a certeza de que a página de perfil em causa é mesmo de Tiago Antunes, ainda que este a tenha negado em primeira instância e, ontem, o tenha reforçado à reportagem de O JOGO no Fafe-Benfica B (0-1), jogo que apitou. Tiago Antunes recusou fazer qualquer comentário, mas foi claro quanto lhe perguntámos se o perfil de Facebook, entretanto eliminado, era realmente seu, acenando negativamente a cabeça. Depois explicou que já havia esclarecido a situação em sede própria e que, portanto, não fazia sentido fazê-lo publicamente.

Não Perca FC Porto Caso Brahimi: Tiago Antunes perdoou insulto de Rui Fonte SAD portista ainda não decidiu se vai recorrer, depois de analisar o relatório do árbitro, mas imagens da transmissão da Sport TV reforçam a ideia azul e branca de que houve duplo critério do quarto árbitro

Na edição desta quinta-feira, Jorge Coroado, ex-árbitro e atual comentador de arbitragem d' O JOGO, refere-se a tudo o que tem envolvido o jovem árbitro desde a noite do Braga-FC Porto. "Se for verdade, terá carreira curta""Não há regulamento que proíba o uso de redes sociais. Mas há aconselhamento nesse sentido. Mas qualquer árbitro deveria ter maturidade suficiente para não entrar em determinados campos. A APAF não tem autoridade a esse nível, mas o Conselho de Arbitragem deve chamar o árbitro, se se confirmar ter sido ele o autor, e fazer-lhe sentir a inconveniência. Com comportamentos destes, como diria outra pessoa, terá carreira curta. O CA tem condições para agir e pode até participar do árbitro ao Conselho de Disciplina, que o pode suspender."