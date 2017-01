Brahimi entra hoje em ação

Jogador foi poupado no primeiro jogo de preparação da Argélia

Seis dias depois de ter deixado o FC Porto para se juntar à Argélia, Brahimi vai cumprir os primeiros minutos antes da estreia na Taça de África das Nações (domingo, contra o Zimbabué). O médio foi poupado por Georges Leekens no primeiro jogo de preparação, frente à Mauritânia, devido a fadiga muscular, mas já trabalha integrado no grupo e, por isso, deverá mesmo ser titular no reencontro com aquela seleção, agendado para hoje. A maior curiosidade consiste em perceber se o portista vai ser capitão, já que, de acordo com a Imprensa local, está no lote dos principais candidatos.

Depois de um período longe das opções de Nuno, Brahimi entrou nas contas de Leekens para a CAN devido à subida de forma evidenciada em dezembro. Durante este mês, o argelino fez três golos e uma assistência e foi fulcral no crescimento do FC Porto. O regresso aos dragões acontecerá entre a última semana de janeiro e a primeira de fevereiro, dependendo do desempenho da Argélia na maior prova africana de seleções.