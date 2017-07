Portimonense vence Varzim e é terceiro no torneio

Portimonense venceu, por 2-1, o Varzim, da II Liga, no jogo de atribuição do terceiro lugar do torneio de verão organizado pelo emblema poveiro.

Numa primeira parte equilibrada, os anfitriões até conseguiram chegar à vantagem, aos 15 minutos, por intermédio do reforço brasileiro Ruan, mas os algarvios acabaram por recuperar a igualdade, ainda antes do intervalo, com um golo de cabeça de Dener.

Na segunda metade, com as muitas alterações efetuadas em ambas as equipas, a maior experiência do Portimonense acabou por sobressair, e entregar o domínio do jogo aos pupilos de Vítor Oliveira.

Apesar de o guarda-redes varzinista Marinho, ter, num par de ocasiões, adiado o tento contrário, com grandes defesas, os algarvios conseguiram a reviravolta no marcador, já na parte final do encontro, com um tento decisivo de Ewerton, num remate colocado.

De mencionar, nesta segunda metade do desafio, duas lesões, com Fabrício, do Portimonense, a sair do apronto com um golpe no sobrolho, e o varzinista Estrela a deixar o jogo muito queixoso de um joelho, após choque com um adversário.

Atribuído do terceiro lugar do torneio de verão do Varzim ao Portimonense, a final da competição disputa-se entre Vitória de Guimarães e Belenenses.