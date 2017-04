Vasco Seabra: "Vamos encarar este jogo com a perspetiva de chegarmos aos 35 pontos"

O treinador do Paços de Ferreira, Vasco Seabra, abordou o encontro diante do Belenenses

O treinador do Paços de Ferreira disse encarar a visita de domingo ao Belenenses com a "perspetiva muito grande de vencer", para somar 35 pontos no final da 31.ª jornada da I Liga de futebol.

Na conferência de antevisão ao jogo no Restelo, Vasco Seabra insistiu na importância de solidificar, e até alargar, a série de resultados positivos do Paços nos últimos encontros.

"Sentimos que vamos encarar este jogo com a perspetiva muito grande de chegarmos aos 35 pontos. Temos esse objetivo interno bem estipulado, por isso vamos com essa ambição, e esse compromisso, de confirmar este sinal de crescimento e de desenvolvimento que a equipa alcançou e prosseguir esta série para 12 jogos e 18 pontos", referiu o técnico pacense.

Vasco Seabra disse ainda querer dar "passos em frente" em matéria de qualidade de bola" nas quatros jornadas que faltam disputar no campeonato, a começar pelo jogo no Restelo, diante de uma equipa de quem espera dificuldades.

"O Belenenses já fez 32 pontos há algumas jornadas e sentimos que nunca se gosta de estar numa série negativa. Sabemos que há sempre o desejo de quebrar essa sequência, mas não queremos permitir isso. Queremos continuar numa senda positiva e manter o Belenenses numa senda negativa, desejando que consigam resolver o problema [equipa perdeu os dois últimos jogos] depois do nosso jogo", sublinhou.

O técnico pacense falou do Belenenses como "um adversário difícil, com bons executantes", admitindo que "algumas ideias novas possam surgir agora mais vincadas", em função do maior conhecimento do grupo por parte de Domingos Paciência, que se estreou no comando técnico do Belenenses, em substituição de Quim Machado, diante do Marítimo, na última jornada (derrota por 3-0).

"Esperamos um adversário que vai ser capaz de nos criar dificuldades, mas temos de estar preparados para elas e superarmo-nos", referiu Vasco Seabra, que relativizou ainda as várias mudanças no 'onze' a que vai ser obrigado em função de lesões, em maioria, e castigos.

Paços de Ferreira e Belenenses, com os mesmos 32 pontos e a permanência praticamente assegurada, defrontam-se no estádio do Restelo, a partir das 20h15 de domingo, num jogo que terá arbitragem de Rui Oliveira, da associação do Porto.