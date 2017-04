"Serei sempre um fã do Diogo Jota"

Vasco Seabra, treinador do Paços de Ferreira, é o protagonista da entrevista O JOGO. Quase não fala na primeira pessoa do singular, porque "ninguém faz nada sozinho". Aos 33 anos, passou de adjunto a treinador do Paços de Ferreira. Está a um ponto teimoso da permanência

Bem antes da permanência praticamente assegurada, o primeiro grande triunfo de Vasco Seabra chama-se Diogo Jota. Há outros, como a carreira inédita dos juniores na fase final do campeonato nacional, mas a afirmação do internacional sub-20 que o Atlético de Madrid contratou, há um ano, e está cedido ao FC Porto é um caso de sucesso do Paços de Ferreira e da colaboração estreita com Paulo Fonseca, que lançou esse e outros juniores na equipa principal. "A valorização e a estabilização dos nossos jogadores no plantel era o grande objetivo. O Jota é um miúdo extraordinário, de um talento incrível e um carácter que admiro. Serei sempre um fã do Jota por tudo o que é, como pessoa e não só como atleta. Mas há outros de quem sentimos orgulho e estamos a trabalhar com eles, como é o caso do Barnes, do Andrezinho, do André Sousa, do próprio Marco, que está emprestado, do Bruno Sousa", atira Vasco Seabra, de um fôlego. "O Jota, sendo o caso mais mediático, ajudou-nos a que pudessem olhar para os jogadores que vinham da formação do Paços com qualidade para se poderem assumir e esse é um motivo de orgulho, essa valorização."

Esse é também o caminho para o clube. "Quanto mais jovens da formação conseguirmos ter no plantel, tanto melhor. Mas, obviamente, não será o único passo. Há que continuar a investir em jovens com ambição", explica, e logo surgem nomes como "Welthon, Pedrinho", sinónimos de ambição: "Queremos que os jogadores queiram cá estar, que sintam um grande orgulho e paixão por poderem vestir a camisola do Paços, mas queremos também, e isto sem desprimor algum para a instituição, que queiram fazer deste clube uma passagem para novos patamares, uma porta de acesso a novos voos, para depois continuarem a gostar do clube e torcer por ele, como é o caso do Diogo Jota. É esse perfil que pretendemos".

