Real Valladolid confirma saída de André Leão para o Paços de Ferreira

O médio português André Leão vai deixar o Valladolid e regressar ao Paços de Ferreira, clube que representou de 2009 a 2014, confirmou esta quinta-feira o clube da II Liga espanhola.

"André Leão não vai continuar no Real Valladolid depois do acordo alcançado com o Paços de Ferreira para a transferência do médio. O clube decidiu atender ao pedido do centrocampista português, que, no final da temporada passada, pediu para deixar o clube, devido a problemas pessoais", refere o clube espanhol na sua página na Internet.

André Leão rescindiu com o Valldolid e assinou por três épocas pelo Paços de Ferreira, tendo-se já juntado ao plantel orientado por Vasco Seabra.

O Real Valladolid aproveitou para destacar o "excelente comportamento" de André Leão desde a sua chegada ao clube, no verão de 2014, precisando que "foi um pilar para todos os treinadores que passaram pelo clube", com "um total de 105 jogos".

Na época passada, André Leão, de 32 anos, renovou o seu contrato com o emblema espanhol até 2019, tendo afirmado sentir-se "muito feliz" pela opção, mas as circunstâncias pessoais alteraram-se, e, sensível às suas pretensões, o Valladolid, reconhecido por toda a sua "dedicação e profissionalismo", decidiu libertá-lo do compromisso.

Formado no Freamunde, com passagens ainda pelo FC Porto B, Beira-Mar e Cluj, da Roménia, André Leão vai regressar ao Paços de Ferreira, o clube que representou durante mais anos como sénior, cinco, somando mais de 120 jogos pela formação pacense na I Liga portuguesa.