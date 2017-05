Vasco Seabra, treinador do Paços de Ferreira, satisfeito com a introdução do videoárbitro na próxima temporada da I Liga

O treinador do Paços de Ferreira espera que o recurso ao videoárbitro nos jogos da I Liga, a partir da próxima época, contribua para se falar mais do jogo e menos dos árbitros. Vasco Seabra, que falava na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sábado entre Paços de Ferreira e Feirense, para a 32.ª jornada, admitiu que o videoárbitro pode favorecer o jogo. "Todas as ferramentas que os árbitros possam ter para os ajudar no seu trabalho são sempre positivas. Queremos que se fale mais do jogo do que dos árbitros, e, se os árbitros se sentem bem com esta nova ferramenta, nós sentimo-nos ainda melhor", disse

O recurso ao videoárbitro entrará em vigor na próxima época de futebol, na I Liga, revelou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, após autorização do International Board (IFAB). Assim, o sistema de auxílio aos árbitros será "introduzido oficialmente em todos os jogos da Liga na época 2017/18", no sentido de "dar as melhores condições aos árbitros".