Luiz Phellype reforça o ataque do Paços de Ferreira

O ponta de lança realiza exames médicos esta terça-feira e assinará um contrato de, pelo menos, uma temporada e meia.

O ponta de lança Luiz Phellype, de 23 anos, apresenta-se esta terça-feira na Mata Real para fazer exames médicos e assinar um contrato válido por, pelo menos, época e meia. O brasileiro chega ao Paços de Ferreira a custo zero, depois de ter rescindido o contrato que o ligava ao Estoril - o jogador estava, inclusive, a treinar na Amoreira -, último clube que representou em Portugal e que o cedeu no ano passado aos angolanos do Recreativo do Libolo. A contratação de um ponta de lança era prioritária para os pacenses, uma vez que Cícero e Rabiola continuam a recuperar de lesões graves. Para conseguir inscrever o jogador, os pacenses precisam de libertar uma vaga, pelo que Leandro Silva, médio cedido pelo FC Porto que tem sido pouco utilizado e nem sequer foi convocado para o encontro de hoje, deverá abandonar o plantel. Só com saídas, de resto, poderá haver reforço do plantel.

Ontem, na abordagem ao jogo com o Vizela, Vasco Seabra admitiu que, "a entrar alguém", o "sector atacante" será prioritário. Outras contratações serão feitas numa "lógica de competitividade interna", referiu o treinador.

No ano passado, Luiz Phellype representou os angolanos do Recreativo do Libolo - cumpriu 31 jogos e apontou 13 golos -, numa campanha que culminou com a conquista da Taça de Angola e da Supertaça, para além do terceiro lugar no campeonato.

Em Portugal, o avançado brasileiro atuou com as camisolas do Estoril, Feirense e Beira-Mar.