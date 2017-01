Filipe Melo: há vontade, mas ainda não há acordo

Médio do Sheffield Wednesday é desejado na Mata Real, mas ainda não há acordo de verbas.

Assegurado o reforço do ataque, o meio-campo é agora a prioridade do Paços de Ferreira. Um dia depois de ter assinado um contrato de dois anos com o Paços de Ferreira, o avançado Luiz Phellype começou ontem a treinar com o plantel do Paços de Ferreira, na ressaca do empate caseiro (2-2) com o Vizela, na derradeira jornada da Taça da Liga.

À margem do trabalho de recuperação da equipa de Vasco Seabra, que na próxima jornada do campeonato visita o Marítimo, os responsáveis do clube estão a negociar a cedência de Filipe Melo, do Sheffield Wednesday, por meio ano. Sem espaço no clube inglês treinado por Carlos Carvalhal, no qual ainda não jogou esta época, depois de um longo período a recuperar de lesão, o médio, 27 anos, é desejado por vários clubes portugueses. O Paços de Ferreira leva vantagem, contudo a contratação implica um esforço financeiro que o rigor orçamental da Mata Real não deixa estender por aí além. Há encontro de vontades, mas ainda não de números. As negociações prosseguem.