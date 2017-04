Sporting-Benfica: leão mais rápido a disparar

Ruiz e Dost batem a dupla encarnada na hora da finalização, pois precisam de menos remates e menos tempo para marcarem.

No final da partida com o V. Setúbal, Jorge Jesus classificou Alan Ruiz e Bas Dost como "a melhor dupla de avançados do campeonato". E comparando os números do ataque leonino com Jonas e Mitroglou, parceria preferencialmente utilizada por Rui Vitória, a verdade é que o técnico leonino tem razões para puxar dos galões a favor da sua dupla, pois os avançados verdes e brancos são mais eficazes na finalização. Ruiz e Dost precisam de menos remates para marcar (faturam, em média, a cada 2,9 disparos, enquanto os encarnados necessitam de 4,3) e também de menos minutos, pois numa análise ao rendimento dos jogadores no total dos jogos disputados na prova, verifica-se que o ataque leonino marca a cada 106", contra os 129" das referências do campeão nacional. E se restringirmos a análise apenas aos minutos em que ambos os jogadores de cada equipa estiveram juntos, o poderio leonino mantém-se, já que Ruiz e Dost marcam a cada 54" (20 golos em 1084" em conjunto), e Jonas e Mitroglou a cada 64" (16 golos em 901").

Apesar dos números favorecerem a parceria verde e branca, nem Manuel José nem Daúto Faquirá concordam com a visão de Jorge Jesus. "Só há uns seis jogos é que Alan Ruiz começou a ser titular no Sporting, antes disso nada de mais. Só no último terço do campeonato é que descobriram esta dupla", atira o antigo treinador de Sporting e Benfica, considerando por isso a declaração de Jesus como "um exagero". "Se o Jonas estivesse em condições, sem as lesões que tem tido, estaria a disputar o título de melhor marcador com o Bas Dost", defende, frisando até que Ruiz "não é, nem pouco mais ou menos, um avançado". "Não tem características disso", afirma. Tal como Manuel José, também Daúto Faquirá vota na frente atacante do campeão nacional. "A dupla que tem apresentado melhores resultados e tem uma história que a defende é a do Benfica", justifica, admitindo que Bas Dost "é um grande finalizador". "É melhor e mais jogador que Mitroglou, claramente. Mitroglou parece um patinho feio...". Já Alan Ruiz "precisa, comparando com Jonas, de dinâmicas". "É mais fácil anulá-lo. É mais controlável do que o Jonas", reforça o antigo treinador.

A atravessar um bom momento, a dupla leonina apresenta um outro argumento de peso a favor de Jesus, pois não revela qualquer dependência do fator casa: em 34 golos, metade foram marcados em Alvalade e outros tantos fora. Já Jonas e Mitroglou sofrem longe da Luz, pois 18 dos seus 24 golos foram marcados em casa (75 por cento) - algo que pressiona as águias para o dérbi.