Petit: dança de treinadores já passou por 12 clubes

Saída de Petit do lugar de treinador do Tondela, anunciada esta segunda-feira, é já a 12.ª mudança de técnicos esta época na I Liga de futebol portuguesa.

A saída de Petit do lugar de treinador do Tondela, anunciada esta segunda-feira, é já a 12.ª mudança de técnicos esta época na I Liga de futebol portuguesa. Petit pediu a demissão na 16.ª jornada, após a derrota caseira com o Arouca, que manteve o clube beirão no último lugar do campeonato. Assumira o comando técnico do Tondela faz hoje precisamente 13 meses e assegurou a permanência do clube em ano de estreia na divisão principal. Em maio renovara por duas épocas, até 2018.

O fim de linha de Petit em Tondela sucede pouco mais de uma semana depois de Nuno Manta Santos e Predrag Jokanovic serem oficializados como treinadores das equipas principais de Feirense e Nacional, respetivamente.

Nuno Manta Santos, que foi interino nos jogos com Paços de Ferreira e FC Porto, substituiu José Mota, enquanto Jokanovic regressou para substituir Manuel Machado.

Machado orientava o Nacional desde 2012 e deixou o clube insular no primeiro lugar acima da zona de despromoção, em igualdade pontual com o Moreirense, penúltimo classificado, e com apenas mais um ponto do que o lanterna vermelha Tondela.

Duas semanas antes José Mota tinha sido despedido do comando técnico do Feirense, pouco tempo também depois de ter sido oficializada a saída de Jorge Simão do Desportivo de Chaves para assumir o comando técnico do Sporting de Braga.

Ao contrário das oito alterações anteriores, Jorge Simão não deixou o clube devido aos maus resultados, visto que a equipa flaviense se encontra na sétima posição e em prova na Taça de Portugal, depois de ter eliminado o FC Porto.

A vaga ocupada por Simão tinha sido aberta com o despedimento de José Peseiro, após a eliminação do Sporting de Braga na Taça de Portugal, na receção ao 'secundário' Sporting da Covilhã.

A saída de Peseiro seguiu-se poucos dias depois da do brasileiro Fabiano Soares no Estoril, após 13 jornadas do campeonato, sendo que os 'canarinhos' anunciaram o espanhol Pedro Gomez Carmona como seu novo treinador.

Antes, tinha sido Carlos Pinto a sair do Paços de Ferreira, na 11.ª jornada, tendo os 'castores' anunciado entretanto Vasco Seabra, que era adjunto do técnico anterior, para o comando até final da temporada.

À 10.ª jornada, Pepa deixou o Moreirense e foi rendido por Augusto Inácio, que regressou assim à equipa de Moreira de Cónegos.

Nuno Capucho deixou o Rio Ave, por mútuo acordo, após uma derrota com o Boavista, por 2-1, na mesma 10.ª ronda, com Luís Castro, ex-treinador do FC Porto B, a assumir o comando dos vila-condenses.

O primeiro treinador a sofrer uma 'chicotada psicológica' foi o brasileiro Paulo César Gusmão, que deixou o Marítimo à quinta jornada, duas rondas antes de o espanhol Julio Velázquez e de o boliviano Erwin Sanchez saírem de Belenenses e Boavista, respetivamente.

- Alterações de treinadores na I Liga de futebol 2016/17:

Jornada Clube Sai Entra

5.ª Marítimo Paulo César Gusmão Daniel Ramos

7.ª Belenenses Julio Velázquez Quim Machado

7.ª Boavista Erwin Sanchez Miguel Leal

10.ª Rio Ave Nuno Capucho Luís Castro

10.ª Moreirense Pepa Augusto Inácio

11.ª Paços de Ferreira Carlos Pinto Vasco Seabra

13.ª Estoril Fabiano Soares Pedro Gomez Carmona

13.ª Braga José Peseiro Jorge Simão

13.ª Chaves Jorge Simão Ricardo Soares

14.ª Feirense José Mota Nuno Manta Santos

15.ª Nacional Manuel Machado Predrag Jokanovic

16.ª Tondela Petit A designar