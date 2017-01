Mercado de transferências mexe com os três grandes de Portugal

O primeiro dia do mercado de inverno com promessas de alterações em muitos dos plantéis da I Liga

O Chaves, possivelmente a maior surpresa da primeira parte da época 2016/17, é um um bom exemplo para assinalar a abertura oficial do mercado de inverno. O clube transmontano está no topo da atualidade com a notícia de que receberá três reforços, todos eles de equipas classificadas mais acima na classificação da I Liga, sinal claro de que pretende assegurar depressa e bem uma temporada tranquila no regresso ao mais alto patamar do futebol português.

No que respeita aos três grandes, que como é hábito concentram boa parte das atenções, apenas o FC Porto já pode dizer que conta, de facto, com um reforço de inverno: Kelvin já treina com os companheiros, regressando a Portugal depois dos empréstimos a Palmeiras e São Paulo.

No que respeita ao Sporting está confirmado o regresso de Palhinha, depois de uma excelente primeira volta no Belenenses; bem como novo empréstimo de Barcos, o argentino que agora segue do Vélez Sarsfield para o Atlético Nacional, da Colômbia.

Sobre o Benfica, abundam as notícias enquanto se aguarda pela confirmação oficial da partida de Lindelof. Hermes, o lateral-brasileiro, deverá hoje viajar para Portugal, onde se espera a qualquer momento a chegada de Pedro Pereira, o português da Sampdória. Raúl Jiménez e Grimaldo são igualmente notícia nesta segunda-feira.

O V. Guimarães, de novo na parte superior da classificação, enfrenta um problema óbvio - Marega segue para a CAN'2017 - e reza para não ver surgir outro, visto que não falta mercado para o avançado Soares. O Braga, que foi buscar o treinador ao Chaves, está prestes a juntar Paulinho a Battaglia, passando a contar com dois jogadores que começaram a época no Desportivo. Nota ainda para o Rio Ave: trocou de treinador, os resultados melhoraram - Luís Castro apenas perdeu um jogo, com o Benfica - e agora janeiro deverá trazer reforços para a defesa e para o ataque.