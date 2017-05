Derrota do Sporting encerra discussão pelo segundo lugar

Com seis pontos em disputa, o Sporting teria de resolver os dois jogos que faltam com goleadas e esperar por duas derrotas do FC Porto por números abismais para alcançar o segundo lugar do campeonato.

O Sporting perdeu este domingo por 3-1, em Alvalade, frente ao Belenenses, em partida da antepenúltima jornada da I Liga, encerrando a discussão pelo segundo lugar.

Apesar do deslize do FC Porto no terreno do Marítimo, no sábado (1-1), os dragões têm, no mínimo, a segunda posição assegurada, dado que teriam de perder os dois jogos que restam disputar por números abismais, tendo o Sporting de golear nas duas últimas jornadas. Isto porque, em termos de confronto direto, dragões e leões estão empatados, remetendo o desempate para a diferença de golos.

O FC Porto conta com uma diferença positiva de 51 golos, face aos 30 do Sporting. Nas duas últimas jornadas da I Liga, a formação orientada por Jorge Jesus vai defrontar o Feirense, fora de casa, e receber o Chaves. Os dragões, ainda na luta pelo título, recebem o Paços de Ferreira e deslocam-se ao reduto do Moreirense.