Benfica procura manter FC Porto à distância no fecho da primeira volta

O tricampeão Benfica procura manter o perseguidor FC Porto à distância no fecho da primeira volta da I Liga, quando receber no sábado o Boavista, em jogo da 17.ª jornada da prova.

O clube lisboeta, que procura conquistar um inédito 'tetra', detém seis pontos de vantagem sobre o rival portuense, que defronta no domingo o Moreirense e está 'proibido' de se atrasar mais, sob pena de ficar em 'branco' pelo quarto ano consecutivo, o que não acontece desde 1985.

O Benfica está em alta, com a qualificação recente para a 'final four' da Taça da Liga, e o regresso em pleno do influente avançado Jonas, melhor marcador do último campeonato e que na jornada anterior reeditou uma dupla de sucesso com Mitroglou, com a dupla a marcar os dois golos da Vitória em Guimarães.

Ainda que não o desejasse, Rui Vitória, continua a ver-se obrigado a fazer uma gestão criteriosa do plantel, uma vez que por cada jogador recuperado parece surgir um novo lesionado e, frente ao nono classificado, o treinador do Benfica estará privado de Grimaldo, Eliseu, Fejsa e Raúl Jiménez.

O FC Porto também tem os seus problemas clínicos, com Rúben Neves a juntar-se aos lesionados Otávio e Layún e a engrossar a lista de indisponíveis para a partida com o Moreirense, 15.º posicionado, apenas dois pontos acima da zona de despromoção.

O clube portuense, sem vencer há três jogos seguidos, tentará evitar a reedição do desfecho do recente embate para a Taça da Liga, que o Moreirense venceu por 1-0 -- apesar de o ter feito no seu estádio -, eliminando os 'dragões', que já também tinham sido afastados da Taça de Portugal.

O Sporting de Braga, que na quarta-feira conquistou no último minuto o apuramento para a 'final four' da Taça da Liga, ao impor-se por 1-0 ao Marítimo, encerra a jornada com a receção ao Tondela, já com Pepa como novo treinador do lanterna-vermelha da competição, ainda sem qualquer triunfo fora de casa.

Os bracarenses ocupam a terceira posição, a oito pontos do Benfica e em igualdade com o Sporting, que defronta no sábado o Desportivo de Chaves, sétimo colocado, sem Jorge Jesus no banco de suplentes, depois de o treinador 'leonino' ter sido suspenso por 15 dias.

O técnico, que foi suspenso já depois do apito final do jogo que ditou a eliminação do Sporting da Taça da Liga, com o Vitória de Setúbal, vai falhar os dois embates com a equipa-sensação da prova, uma vez que a formação lisboeta volta e defrontar os flavienses três dias mais tarde, para a Taça de Portugal.

O Vitória de Guimarães, firmemente instalado no quinto lugar, com seis pontos de vantagem sobre o Rio Ave, sexto classificado, procura regressar à 'normalidade' na deslocação ao reduto do Feirense, antepenúltimo da tabela, depois de duas derrotas consecutivas frente ao Benfica.

O Nacional, a primeira equipa abaixo da 'linha de água' desloca-se ao recinto do Vitória de Setúbal, moralizado pelo apuramento na Taça da Liga à custa do Sporting, mas Estoril-Praia e Belenenses também tentam subir na classificação, frente ao Arouca e Rio Ave, respetivamente.

Programa da 17.ª Jornada:

- Sexta-feira, 13 jan:

Arouca - Estoril-Praia, 20:30 (Sport TV)

- Sábado, 14 jan:

Benfica -- Boavista, 16:00 (BTV)

Vitória de Setúbal -- Nacional, 16:00 (Sport TV)

Desportivo de Chaves -- Sporting, 18:15 (Sport TV)

Feirense - Vitória de Guimarães, 20:30 (Sport TV)

- Domingo, 15 jan:

Marítimo - Paços de Ferreira, 16:00 (Sport TV)

FC Porto -- Moreirense, 18:00 (Sport TV)

Belenenses - Rio Ave, 20:15 (Sport TV)

- Segunda-feira, 16 jan:

Sporting de Braga -- Tondela, 20:00 (Sport TV)