Apostas: mais um jogo do Feirense sob suspeita, agora com o Paços

Várias casas suspenderam as apostas para o encontro entre Paços de Ferreira e Feirense, agendado para este sábado.

Várias casas suspenderam este sábado as apostas no encontro entre Paços de Ferreira e Feirense, relativo à 32ª jornada do campeonato e agendado para as 18h15. Em causa está uma suspeição em torno dos montantes apostados em Portugal, suspeição essa que se alastrou um pouco por todo o mundo. Registaram-se apostas de elevado valor num triunfo do Feirense, ao ponto de as casas que mantiveram o jogo aberto pagarem muito pouco pela vitória da equipa de Santa Maria da Feira.

Recorde-se que este é o segundo jogo do Feirense sob suspeita na atual temporada. As apostas no jogo caseiro com o Rio Ave, da 20ª jornada, foram canceladas, por levantamento de suspeitas em relação à possibilidade de combinação de resultados. O Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa justificou então, através de comunicado, a suspensão com o "volume atípico de apostas registado" e ao "risco financeiro envolvido", cumprindo o "disposto no art. 19º, alínea 8, da portaria que regulamenta o jogo Placard". Essa alínea indica que as apostas podem ser suspensas a qualquer momento "quando os prémios a pagar se tornem superiores aos montantes totais apostados para a totalidade dos prognósticos referentes àquele tipo de aposta".