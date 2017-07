Nos jogos de Benfica, FC Porto e Sporting o árbitro muda ao intervalo

O recurso ao videoárbitro vai entrar em vigor na edição 2017/18 da I Liga.

Os três jogos que servirão de teste à implementação do videoárbitro na I Liga vão ter alternância no árbitro principal, mantendo-se os quatro árbitros no visionamento do vídeo, revela a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). "Na sequência da introdução do videoárbitro nos jogos da I Liga 2017/2018, três jogos da pré-época vão servir de preparação para a introdução do videoárbitro na principal competição profissional".

Segundo o organismo, os jogos Sporting-Mónaco e Benfica-Hull City (ambos no sábado) e Vitória de Guimarães-FC Porto (domingo) vão ter equipas alargadas de quatro videoárbitros a auxiliar as equipas de arbitragem.

Ainda de acordo com a FPF, "a intensificação da preparação para o videoárbitro trará igualmente inovação no que diz respeito aos árbitros principais. Assim, estes três encontros particulares alterarão o árbitro principal ao intervalo da partida, como forma de testar a comunicação entre os quatro videoárbitros e o chefe da equipa", sendo que "os testes realizados serão em modo 'live', com comunicação em direto com o árbitro principal".

No sábado, no jogo entre o Sporting e o Mónaco, serão vídeo-árbitros Manuel Mota, Manuel Oliveira, João Pinheiro e Vasco Santos, sendo que Artur Soares Dias dirigirá a primeira parte e Hugo Miguel a segunda.

No mesmo dia, o Benfica enfrenta o Hull City, tendo como videoárbitros Bruno Esteves, João Capela, António Nobre Bruno Paixão, enquanto Hélder Malheiro vai dirigir a primeira parte e Nuno Almeida a segunda.

No domingo, o FC Porto desloca-se a Guimarães, jogo em que o sistema de videoárbitro ficará a cargo de Luís Ferreira, Vítor Ferreira, Carlos Xistra e Rui Costa, ficando a arbitragem a cargo de Jorge Sousa na primeira parte e de João Pinheiro na segunda.

