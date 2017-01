Neto ainda está longe do Dragão

Subsistem muitas dúvidas quanto à disponibilidade de Neto para o duelo com o FC Porto.

Afinal, subsistem muitas dúvidas quanto à disponibilidade de Neto para o duelo com o FC Porto. O médio brasileiro, que sofreu uma mazela na véspera do jogo com o Belenenses e que acabaria por ser riscado dos planos de Augusto Inácio, continua com algumas queixas e por isso deverá ser submetido a um exame complementar de diagnóstico. Na ausência de Neto e na do recém-chegado Fernando Alexandre, castigado, será Alan Schons a avançar para o meio-campo dos cónegos no embate do Dragão.

Por outro lado, Stefanovic e Frederic Maciel também continuam ausentes dos trabalhos de grupo, ambos a recuperarem de pequenas lesões. Ontem de manhã, em Serzedelo, o Moreirense venceu o Fafe, por 1-0, com um golo do médio Jander. O técnico dos cónegos fez alinhar uma equipa de segundas linhas, com o júnior João Pedro nas funções de lateral-esquerdo, sendo que dos onze titulares apenas Francisco Geraldes jogou, enquanto os restantes ficaram em Moreira de Cónegos.