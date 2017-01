Inácio: "Agora todos vão dizer que não temos hipóteses..."

Treinador do Moreirense lembrou que competição é feita para os grandes

Foi com orgulho que Augusto Inácio abordou a vitória por 1-0 sobre o FC Porto e consequente apuramento para a final-four da Taça da Liga. "Aconteceram muitas coisas durante a semana. O Mika esteve com gripe e jogou com febre; o Podence teve uma infeção respiratória, o Neto também teve gripe... Foi muita coisa junta. Só com um enorme espírito de sacrifício foi possível este resultado perante um grande adversário como é o FC Porto. Ganhámos porque quisemos ganhar. Fomos à procurar do golo. Temos campeões no balneário."

Sobre o futuro do clube na competição, Inácio lembrou que a Taça da Liga está desenhada a pensar nos grandes... "Entrámos nos quatro da final quando ninguém esperava. Há surpresas. Agora todos vão dizer que não temos hipóteses. Vamos com humildade e para provar porque estamos entre os quatro melhores", sublinhou em declarações no final da partida.