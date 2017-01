"Esta reunião com o Conselho de Arbitragem vai parir um rato"

Carlos Pereira, presidente do Marítimo, com o homólogo do Benfica, Luís Filipe Vieira

Carlos Pereira, presidente do Marítimo, não vai à reunião desta quarta-feira com o Conselho de Arbitragem e lança duras críticas à ideia e a quem a teve

"Tenho a certeza de que essa reunião não vai resultar, vai dar em zero. Nem tem sentido fazê-la", palavras de Carlos Pereira, em exclusivo a O JOGO, a propósito do encontro promovido pelo Conselho de Arbitragem que, esta quarta-feira à tarde, tem lugar na Cidade do Futebol, em Oeiras, e ao qual o Marítimo, tal como ontem adiantámos, vai faltar.

"Não vou estar eu nem o clube vai estar representado. Essa reunião é uma montanha que vai parir um rato. Sinceramente, não percebo por que é que os clubes lá vão", disse, reforçando a sua ideia: "Ou melhor, sei, vão lá para nada. A questão tem a ver com o Conselho de Arbitragem e com os árbitros, nada mais. Eles é que devem discutir entre eles as coisas más, mas também as coisas boas, que as há. A arbitragem está na Federação, eles que resolvam os problemas e que cuidem dos árbitros, porque tenho a certeza de que os árbitros são quem anda mais triste com tudo o que se está a passar."

Compreendendo que a Liga, no atual contexto, esteja fora deste encontro, Carlos Pereira, que ainda assim não deixou de lançar críticas a Pedro Proença por "passear muito e resolver pouco", volta-se, isso sim, para o jogo de hoje com o Braga, nos Barreiros. "Queremos muito estar na final-four, seria fantástico para o Marítimo, espero ter hoje um estádio bem composto a ajudar-nos."

Carlos Pereira nem está sozinho neste ceticismo à volta do encontro de hoje. O JOGO sabe que há clubes com a mesma disposição de não "meterem lá os pés" nesta reunião de trabalho, em que o objetivo, como ontem dissemos, é de sensibilizar os clubes para a necessidade de serenar ânimos.

A APAF (Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol), como se pode ler no texto abaixo, está a contar com a compreensão dos clubes, mas O JOGO sabe que há quem tenha propostas preparadas para apresentar, que, no entanto, dificilmente serão discutidas, porque "as regras estão mais do que estabelecidas. Ninguém vai mudar nada", disse boa fonte federativa a O JOGO.

Tal como avançámos na terça-feira, a Liga não foi convidada para este encontro, mas não deixou de fazer o trabalho de casa, uma vez que já se reuniu com o CA, a APAF e a FPF e deixou propostas...