Carlos Pereira critica gestão do Nacional

Presidente do Marítimo defendeu que os responsáveis do Nacional "deveriam ter-se preocupado mais com a sua própria casa do que com as ações que meteram" ao clube rival

Carlos Pereira acusou, esta quarta-feira, os dirigentes do Nacional de se terem importado em demasia com o Marítimo e pouco com a "própria casa". "Se as programações são mal feitas, se perderam muito tempo a preocuparem-se com o Marítimo, deviam ter-se preocupado muito mais com a sua própria casa do que com as ações que meteram ao Marítimo, com as providências, com as reclamações e com o dinheiro que gastaram a fazer vídeos de incentivo à sua própria equipa. Deveriam ter aproveitado para criar uma equipa melhor", afirmou o presidente do Marítimo na cerimónia de comemoração dos 11 anos do Colégio do Marítimo.

O dirigente máximo dos verde-rubros assumiu que quer manter um lugar de acesso às competições europeias. "Vamos continuar a trabalhar para estar no sexto lugar que infelizmente na próxima época já não vai dar acesso a uma competição europeia. Por isso não podemos perder esta oportunidade. Acho que a equipa está motivada", adiantou.

Carlos Pereira elogiou o trabalho de Daniel Ramos apontando também a construção do novo estádio como uma das razões do sucesso. "É a prova que uma infraestrutura junto da população de acesso fácil é um passo gigante para o sucesso", defendeu.

Contactados por O JOGO, os dirigentes do Nacional recusaram reagir às declarações do presidente do clube rival.