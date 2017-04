Alex Soares na mira de italianos e ingleses

Ao serviço do Marítimo desde a época 2011/12, Alex Soares pode dar novo rumo à carreira. Se optar por ficar em Portugal, o médio não esconde que gostaria de continuar a representar os maritimistas

As exibições de Alex Soares ao serviço do Marítimo e o facto de estar em final de contrato com o emblema insular despertaram o interesse do Génova e do Derby County. O clube italiano, onde joga o internacional português Miguel Veloso, ocupa a 16.ª posição da Série A, seis pontos acima dos lugares de despromoção, enquanto os ingleses disputam a Championship, o segundo escalão inglês. Mas os interessados em garantir o médio de 26 anos a custo zero não se ficam pelo estrangeiro; em Portugal há clubes do primeiro escalão que pensam na sua contratação, mas caso não emigre, a preferência de Alex Soares vai para a continuidade no Marítimo. Aliás, o jogador lisboeta revelou no mês passado que "gostava de continuar" ao serviço dos insulares.

A carreira de Alex Soares enquanto sénior foi construída quase exclusivamente ao serviço dos madeirenses - tem 106 jogos na equipa principal e 34 pela B. Chegou aos Barreiros na temporada 2011/12 para representar a equipa B, depois de uma primeira experiência no Esperança de Lagos e de uma passagem fugaz pelos gregos do Panserraikos. Nas camadas jovens, teve uma passagem pelo Benfica, além de ter jogado no Belenenses e no Oeiras.