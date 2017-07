Um mistério em Santa Maria da Feira: Tchuameni desapareceu

Ponta de lança camaronês Tchuameni chegou a fazer os exames médicos, mas depois de quarta não se viu.

A continuidade de William Tchuameni no Feirense parece uma realidade cada vez mais remota. O ponta de lança camaronês, que tem mais um ano de contrato com o clube, chegou a participar na bateria de exames médicos e testes físicos, realizados no final do mês de junho pela equipa, mas na primeira semana de trabalhos, orientada por Nuno Manta, deixou de aparecer aos treinos, a partir de quarta-feira, tendo inclusive falhado o primeiro particular da pré-época com a Oliveirense (1-1), que aconteceu no sábado.

Contactado pelo jornal O JOGO, fonte do Feirense não confirma, nem desmente que Tchuameni esteja de saída, mas perante estes dados, o mais provável é que a SAD esteja no mercado à procura de mais um ponta de lança, pois o camaronês, de 20 anos, poderá não ter aceitado o facto de partir para uma nova época como a terceira opção do ataque, uma vez que à partida estaria tapado pelos reforços Luís Henrique e José Valencia, que são internacionais pelas camadas jovens do Brasil e Colômbia, respetivamente.

Na temporada anterior, a de estreia em Portugal, Tchuameni jogou apenas quatro jogos e só foi titular na última jornada, partida em que até marcou o único golo, no triunfo diante do V. Guimarães (1-0), já que Karamanos e Platiny eram as principais opções de Nuno Manta para a frente de ataque. Hoje, o plantel parte para Seia, onde vai estagiar até sábado, tendo agendados dois particulares durante esse período, o primeiro dia 12 de julho com o Covilhã e o segundo, dia 15, com o Académico Viseu.