Nuno Manta Santos quer o Feirense em destaque na imprensa

Treinador do Feirense, Nuno Manta Santos, fez a antevisão ao jogo com o Marítimo. "A imprensa dá mais visibilidade quando conseguimos bons resultados e é isso que quero",destacou, depois do nulo alcançado no Dragão.

O treinador do Feirense, Nuno Manta Santos, alertou que só uma estratégia bem definida poderá contrariar a força do Marítimo, quando receber no domingo os madeirenses, na 31.ª jornada da I Liga de Futebol. "Em 16 jogos, o Marítimo apenas perdeu dois. Só isso reflete a sua força. É uma equipa muito bem organizada e equilibrada. É evidente que o Feirense tem de ter uma estratégia bem definida para tentar contrariar os pontos fortes do Marítimo. Vai ser um jogo intenso na luta pelos pontos", referiu o técnico na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo.

Para Nuno Manta Santos, o Feirense mantém a ambição dos últimos jogos e quer que os seus jogadores se apresentem concentrados. "Ambas as equipas querem provar o seu real valor e, por isso, vai ser um jogo muito intenso. Queremos vencer e vamos trabalhar para isso", garantiu.

O treinador do Feirense disse ainda que vai defrontar uma equipa ambiciosa e relega para segundo plano a performance de ambos os treinadores no campeonato. "A imprensa dá mais visibilidade quando conseguimos bons resultados e é isso que quero, como sei que é o que quer o treinador do Marítimo. O mais importante são as vitórias", sublinhou.

Para o confronto com o Marítimo, o treinador do Feirense ainda não sabe se poderá contar com o defesa Ícaro, que sofreu um toque no treino matinal e será reavaliado no dia do jogo.

O Feirense, 10º classificado, com 36 pontos, recebe no domingo, pelas 16h00, o Marítimo, sexo classificado, com 47, em jogo da 31ª jornada da I Liga, dirigido pelo árbitro Artur Soares Dias, da associação do Porto.