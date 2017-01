Nuno Manta: "Equipa está a reagir muito bem à derrota com o Sporting"

Nuno Manta Santos, treinador do Feirense, fez a antevisão ao jogo com o Vitória Guimarães.

Nuno Manta Santos, treinador do Feirense, sublinha que jogadores e adeptos querem uma vitória no regresso ao seu estádio, na receção de sábado ao Vitória de Guimarães, da 17.ª jornada da I Liga de futebol. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo em Santa Maria da Feira elogiou as capacidades individuais e coletivas do Vitória de Guimarães, mas está focado e motivado para a conquista dos três pontos.

Nuno Manta Santos está ciente do valor dos vimaranenses, mas diz-se atento aos pormenores que podem resultar no aproveitamento das fragilidades do adversário. "Sabemos da responsabilidade que temos para o jogo com o Guimarães, perante um adversário muito forte, com características individuais e coletivas muito específicas. Vamos tentar contrariar os pontos fortes do Guimarães e tentar tirar vantagem dos pontos fracos. Queremos regressar às vitórias em casa", afirmou o técnico do Feirense.

O treinador considerou que a sua equipa já ultrapassou a derrota da jornada anterior, com o Sporting (2-1), em Alvalade, e garantiu ambição para o confronto de sábado. "A equipa está a reagir muito bem à derrota com o Sporting, porque continua muito empenhada e está a trabalhar bem. Depois de uma derrota, os primeiros treinos da semana são complicados, mas o que está para trás faz parte do passado. Estamos motivados", sublinhou.

Nuno Manta Santos realçou ainda o facto de se tratar de um duelo de dois treinadores que foram formados no clube, um como jogador, outro como técnico, mas recorda que os adeptos do Feirense querem ver a sua equipa regressar às vitórias. "É a primeira vez que o Pedro [Martins] vem como treinador principal para defrontar o Feirense, onde se formou como jogador. Também para ele será certamente especial. Por isso, trata-se de um jogo com significado também para todos nós mas, acima de tudo, julgo que os adeptos querem ver o Feirense regressar a casa com uma vitória, esperando que os jogadores continuem a sua evolução dos últimos quatro jogos. Entramos em todos os jogos para ganhar e é isso que queremos continuar a fazer e é essa a nossa filosofia", referiu.

O Feirense, 16.º classificado, com 14 pontos, recebe no sábado o Vitória de Guimarães, quinto, com 30, em jogo da 17ª jornada da I Liga, às 20h30, dirigido pelo árbitro Jorge Sousa, da Associação do Porto.