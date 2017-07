Depois de Karamanos, Olympiacos pode voltar a emprestar ao Feirense

Apesar de o plantel do Feirense ser, atualmente, composto por quatro centrais, poderá chegar mais um nome para o setor. Significa que Nuno Manta deverá ver outro atleta sair.

Segundo a Imprensa grega, Spyros Risvanis poderá ser o próximo reforço do Feirense. O talentoso central grego, de 23 anos, que pertence aos quadros do Olympiacos, não faz parte dos planos do treinador albanês Besnik Hasi e, por isso, o seu destino deverá ser o futebol português, tendo em cima da mesa a possibilidade de chegar ao emblema de Santa Maria da Feira, por empréstimo do clube grego, por uma temporada.

Spyros Risvanis nunca saiu do seu país e, apesar de ser ainda um jovem, já representou o Panathinaikos e o Panionios, tendo, neste último clube, feito as duas temporadas mais consistentes da carreira, curiosamente nos últimos dois anos, antes de se transferir para o Olympiacos, sendo utilizado num total de 60 jogos, aos quais acrescentou quatro golos, o que para um defesa é um registo bastante positivo. Contudo, a verificar-se, a vinda do central grego para o plantel de Nuno Manta poderá significar que mais alguém estará de saída - depois da venda do guarda-redes Vaná ao FC Porto - visto que no grupo, às ordens do treinador, já constam quatro centrais: Flávio Ramos, Bruno Nascimento, António Briseño e Luís Rocha.

Os responsáveis do Feirense continuam, no entanto, com a baliza por reforçar, sendo este o setor mais carente, uma vez que só existem dois jovens guardiões, o ex-júnior Ivo Eichman (19 anos) e o internacional nigeriano Alampasu (20 anos).