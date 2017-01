Nuno Lopes perto de reforçar a defesa do Estoril

O lateral-direito está prestes a desvincular-se do Appolon Limassol e já tem um pré-acordo para se juntar aos canarinhos. Será oficializado ainda nesta semana

Nuno Lopes está perto de se tornar o terceiro reforço de inverno do Estoril, que, nesta reabertura de mercado, já garantiu o médio Carlinhos (ex-Thun, Suíça) e o extremo Allano (ex-Bahia, Brasil). Ao que O JOGO apurou, o lateral-direito, de 30 anos, está a negociar a desvinculação com o Apollon Limassol, clube cipriota que representa desde 2015, e deve assinar pelos canarinhos até final da semana.

Jogador português e com experiência na I Liga, ao serviço do Beira-Mar e do Rio Ave, Nuno Lopes vai reforçar um dos sectores mais carenciados do plantel estorilista e cuja contratação foi considerada prioritária pelo treinador Pedro Carmona, que tem sido obrigado a jogar com um jogador adaptado nessa posição. Recorde-se que Mano está a contas com uma lesão no adutor desde princípio de dezembro, ao passo que Lucas Farias sofreu uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo e voltou para o Brasil, onde foi operado.

O defesa-direito, irmão gémeo do internacional português Miguel Lopes, está no futebol cipriota desde 2015. Com a camisola do Apollon Limassol somou 26 jogos oficiais e apontou um golo

Com todos estes contratempos, e enquanto Nuno Lopes não é oficializado, o lado direito da defesa tem sido assegurado pelo lateral-esquerdo Joel, que ontem celebrou o 25.º aniversário e está confiante de que o Estoril vai inverter o ciclo de quatro derrotas consecutivas na sexta-feira, em casa do Arouca. "É uma equipa que tem vindo em ascendente, vem de uma vitória e é complicada. Fez uma grande época na temporada passada e grande parte do plantel manteve-se."