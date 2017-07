Estoril ganha corrida aos gigantes do Brasil por Mateus Criciúma

O jovem Mateus Criciúma é agenciado pelo representante de Neymar, Gabigol e Lucas. Assinou por cinco anos.

Corinthians, Internacional e, mais tarde, Flamengo, tentaram, em janeiro deste ano, contratar para as suas equipas de sub-20, a promessa do clube paulista. Chama-se Mateus Criciúma e, segundo avançam no Brasil, já assinou por cinco anos pelo Estoril. As negociações duraram quase um mês, mas a equipa portuguesa acabou por assegurar uma das grandes promessas do futebol brasileiro, ao ponto de ter assinado contrato com o empresário Wagner Ribeiro, o mesmo que administra as carreiras de Neymar, Lucas e Gabigol.

Segundo O JOGO apurou, o atleta está em Portugal desde domingo, tendo, entretanto, realizado exames médicos. Mateus foi o principal destaque do Paulista de Jundiaí na disputa da Copa São Paulo de futebol júnior, no início do ano. Na hora da despedida, o avançado deixou uma mensagem de agradecimento. "Saio do Paulista pela porta da frente e, felizmente, tudo deu certo", afirmou sobre a negociação com os canarinhos.